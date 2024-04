Vlast pokušava da umanji važnost lokalnih izbora, Vučić tvrdi da to interesuje tek dva odsto građana

Dok se čeka odgovor predsednice parlamenta Ane Brnabić na opozicione predloge za promenu izbornih uslova i održavanje svih izbora u jednom danu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkriva da je njegov stav bio da svi izbori budu 2. juna ali da je u Srpskoj naprednoj stranci po ko zna koji put navodno preglasan.

Od odgovora na zahteve opozicije za sada nema ni slova i nije poznato do kada će se čekati. Vreme koje curi ide na ruku samo predstavnicima vlasti. „Ako je tačno to da će svi izbori biti 2. juna onda to opoziciju stavlja u tešku situaciju budući da su rokovi toliko kratki da teško da nešto može da se promeni“, kaže Ivana Petronijević Terzić iz Demostata. Ideja da preostali izbori budu održani svi 2. juna i da se skrate mandati za oko 80 predsednika opština ili