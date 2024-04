U ponedeljak pretežno sunčano i toplo

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i brdsko – planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura će se kretati od sedam do 17 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura ćese kretati od 14 do 17 stepeni, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 15. april 2024: Vremenski uslovi uticaće povolјno na većinu hroničnih bolesnika tokom većeg dela dana. U popodnevnim satima se očekuje