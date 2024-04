Kreću direktni letovi između Beograda i Mostara

Srpski nacionalni avioprijevoznik će do Mostara letjeti tri puta sedmično – ponedjeljkom, petkom i nedjeljom.

Air Serbia od ponedjeljka uspostavlja direktnu avioliniju između Beograda i Mostara. Kako je ranije najavljeno iz kompanije, srpski nacionalni avioprijevoznik će do Mostara letjeti tri puta sedmično – ponedjeljkom, petkom i nedjeljom, prenosi Tanjug. Do Mostara će se letjeti avionom tipa „Embraer 175“’, let traje 50 minuta, a karte koštaju od 56 eura po smjeru, odnosno od 104 eura za povratno putovanje u ekonomskoj klasi. Jiri Marek, generalni direktor kompanije