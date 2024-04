Spremite se: Danas do 33 stepena

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 17, najviša od 30 do 33 stepena Celzijusa. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo.Vetar umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 14 do 17, najviša oko 33 stepena Celzijusa. U utorak će doći do postepene promene vremena, pa će pre podne biti pretežno sunčano, a u drugom delu dana doći će do postepenog naoblačenja mestimično