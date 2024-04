Vučić: Formiranje Vlade za 10 do 15 dana

Beta pre 43 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da bi u narednih 10 do 15 dana trebalo da bude izabrana Vlada Srbije. On je na Radio televiziji Srbije (RTS) kazao da bi voleo da vaskršnji praznici budu dočekani sa novom Vladom. Dodao je da će u njoj biti novih ministara, ali i onih koji su već bili, kao i da je zadovoljan radom prethodne Vlade, ali da je uvek dobro imati novu energiju. "Siguran sam da će nova Vlada ostati na slobodarskom kursu i kursu Srbije", rekao je on. Vučić je, govoreći o nabavci aviona "Rafal" rekao da su izuzetno skupi, da mali broj zemalja može da ih nabavi. "Mi ćemo morati malo da se stisnemo i vodimo računa o troškovima", kazao je on. Dodao je i da mediji u regionu negativno pišu o toj nabavci i da se navodi da Srbija krši stabilnost u regionu nabavkom "rafala", a da nijedan takav tekst nije izašao kada su ih "Hrvati nabavili". Vučić je rekao da su protiv Srbije najdominantnije svetske sile sa Zapada kada je reč o rezoluciji o genocidu u Srebrenici koja se sprema za usvajanje u Generalnoj skupštini UN, ali da je važno da se Srbija bori. "Za ljude u Srbiji je od presudnog značaja da mi radimo svoj posao, da možemo da se borimo. Nama izgledi nisu veliki, protiv Srbije imamo najdominantnije svetske sile sa Zapada, nema tu mnogo šta da se krije kada je reč o rezoluciji za Generalnu skupštinu. Svi su sponznori, to je rezolucija 17 zemalja", rekao je Vučić u razgovoru za Radio-televiziju Srbije (RTS).

On je rekao da su kosponzori Ruanda i Nemačka a da su tu sve najrazvijenije zapadne zemlje od SAD, Italije, Francuske, od kojih je Srbija dobila zvanično da će da lobiraju za tu rezoluciju. "Ja sam odgovorio da nisam ni očekivao drugačije. Kakvog junaka imate protiv sebe, i moraćete da se borite, i mi ćemo da se borimo", rekao je Vučić naglasivši da govori metaforički ali da jeste tačno da će Srbija da im se suprotstavi, i to "snažnije nego što misle". Rekao je da su oni želeli da govore o kompromisnim rešenjima ali da u tome nema kompromisa, njihov komprimis je to, kako kažu, da u rezoluciji nema veze sa srpskim narodom. Vučić je i ranije najavio da će Srbija u slučaju izglasavanja te rezolucije, svake godine podnositi rezolucije o genocidu u Kragujevcu, Kraljevu, Jajincima i Jasenovcu, ali da neće pominjati ko stoji iza toga. Vučić je rekao da ni u rezoluciji koju će Srbija podneti o Jasenovci neće pisati da ima veze sa hrvatskim narodom, da neće da se napiše da su u Kragujevcu nemačke trupe streljale srpske đake, ni u Kraljevu, ni u Jajincima, i tako dalje. "Sve te trikove, dečije, kojima mislite da možete da nas ubedite, nije problem, na silu to uradite, kao što ste uvek radili na silu, ali ćete ovog puta da se suočite ne samo sa činjenicom da neće biti jednoglasno, a svaki put je do sada bilo jednoglasno", rekao je Vučić. Po njegovim rečima "ruski prijatelji" su rekli da su ovim otvorili Pandorinu kutiju, i dodao da će svake godine imati predloge rezolucija o genocidu počinjenom nad srpskim narodom, nad sovjetskim narodom i drugim narodima. Vučić je rekao da će sada Srbija da se kandiduje kao nestalna članica Saveta bezbednosti, i da će se suprotstaviti dvema NATO zemljama iz istočne Evrope, kao i da će imati tri puta više glasova nego te dve zemlje zajedno, "jer je Srbija u mogućnosti da dobije tri puta više glasova od njih". "Poručujemo da jedna mala slobodarska zemlja štiti svoj integritet", rekao je Vučić i dodao da se "Srbija bori za istinu" i da će napraviti nešto "što nisu očekivali od male Srbije". Rekao je da u subotu ide u Njujork, gde će prvo prisustvovati sednici Saveta bezbednossti UN gde se razmatra redovan izveštaj Unmika o Kosovu. Rekao je da je taj izveštaj loš ovog puta, i da uopšte ne oslikava pravo stanje.

(Beta, 04.15.2024)