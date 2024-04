Nova vlada za 10 do 15 dana, pre majskih praznika

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da očekuje da će nova Vlada Srbije biti izabrana za 10 do 15 dana, pre majskih praznika, i da ćemo sa novom vladom dočekati veliki sabor sa Republikom Srpskom.

"Da dočekamo vaskršnje praznike i veliki sabor sa Republikom Srpskom, sa novom vladom to bi imalo smisla", rekao je Vučić za RTS. On je napomenuo da može da bude manjih pomeranja, ali da se nada da poslanici neće da se ljute ako budu morali da rade za prvomajske praznike. Rekao je i da je bio zadovoljan funkcionisanjem stare vlade, ali da nekih promena mora da bude i da za to treba da se pita mandatar. "Verujem da će biti novih ministara, biće nekih koji su bili