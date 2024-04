Tropske temperature usred aprila! Paklene vrućine prže Srbiju, temperatura ide i do 33 stepena: Popaljeni svi mogući alarmi (foto)

Temperature u većini gradova u Srbiji danas prelaze 30 podeljak. Kako se može videti na sajtu RHMZ-a u celoj Srbiji je danas pravo letnje vreme.

U većini gradova beleži se pretežno sunčano vreme sa tropskih temperaturama. Na planinama vetrovito. Sa Mediterana nam stiže sve topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura do 33 stepeni. I u Beogradu prži sunce, a temperatura ide i do 33 stepena. Prema najavi RHMZ-a, najniža temperatura danas je od 7 do 17, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Kako se može videti na sajtu RHMZ-a, u Srbiji danas nema grada koji ima temperaturu ispod 28 stepeni Celzijusa. Ovo je