​Dženan Lončarević vodio paralelni život? U Beogradu već 15 godina navodno živi sa drugom ženom (FOTO)

U medijima je kao bomba odjeknula vest da se Dženan Lončarević razvodi nakon 25 godina braka od supruge Samire, a kao razlog navodi se druga žena.

Prema pisanjima, Dženan navodno već godinama vodi paralelni život sa drugom ženom u Beogradu. Foto: YouTube printscreem/Paparazzo lov Jedan od izvora izjavio je za medije: "Znam ih, pogotovo nju od kad se rodila. Živela je jedan život koji ja uopšte nisam mogla da shvatim. Čuvala je njegovu mamu, decu, a on peva, dođe kad hoće, radi šta hoće. On je pre par godina uhvaćen sa nekom ženom u Beogradu s kojom živi već 15 godina, bio je taj snimak. On je svoju ženu uspeo