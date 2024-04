Milivoju Katniću određeno zadržavanje do 72 sata

Katnić i bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović uhapšeni su juče ujutro po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva

Bivšem glavnom specijalnom tužiocu Crne Gore Milivoju Katniću je, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), određeno zadržavanje do 72 sata, izjavio je njegov branilac Dragutin Durutović. On je za Vijesti rekao da je postavljen sa liste Advokatske komore kao branilac po službenoj dužnosti i da nije prisustvovao saslušanju, jer je to bila želja Katnića. "Primio sam rešenje o zadržavanju i za sada nemam neke posebne informacije. Nisam prisustvovao