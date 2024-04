Predsednik Raisi: Iran će uzvratiti na ‘najmanju’ izraelsku akciju

Beta pre 2 sata

Iranski predsednik Ebrahim Raisi upozorio je da će "najmanja akcija" Izraela protiv "interesa Irana" izazvati "oštar odgovor" njegove zemlje, piše u predsedničkom saopštenju objavljenom danas. Izrael je obećao da će "odgovoriti" na veliki napad Irana izvršen stotinama dronova i raketa na teritoriju Izraela u noći od subote na nedelju. "Sada čvrsto izjavljujemo da će najmanja akcija protiv interesa Irana svakako dovesti do oštrog, produženog i bolnog odgovora protiv svih počinilaca", rekao je Raisi u telefonskom razgovoru sa emirom Katara Tamimo ben Hamadom Al Tanijem, kasno sinoć. Iranski predsednik rekao je da je ovog vikenda njegova zemlja gađala određene ciljeve "koristeći svoje pravo na samoodbranu", navodeći tu "centre" odakle je organizovan udar, pripisan Izraelu na iranski Konzulat u Damasku u Siriji, izvršen 1. aprila. Ta operacija je "sprovedena uspešno sa ciljem da se kazni agresor", rekao je Raisi. On je ponovo osudio, kako je naveo, "slepu podršku nekih zapadnih zemalja sionističkom režimu" koji je po njemu "uzrok tenzija u regionu". Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Ali Bageri upozorio je sinoć izraelske vlasti da u slučaju njihovog odgovora na iranski napad tokom vikenda treba da očekuju iranski udar koji će biti mnogo jači i brži. "Neće imati odlaganje od 12 dana", rekao je on u osvrtu na to koliko je trebalo Iranu da reaguje napadom na Izrael posle udara na njegov konzulat u Damasku. "Zapravo, odgovor koji će dobiti se neće meriti danima ili satima već sekundama", dodao je. "Izrael ne treba da ponovi stratešku grešku drugom greškom, dodao je Bageri. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi rekao je novinarima da će na iranske napade tokom vikenda izrael imati odgovor, ali nije rekao kakav niti kada, dok saveznici Izraela pozivaju na uzdržanost.

(Beta, 04.16.2024)