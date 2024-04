Izbori u Hrvatskoj: Vladajući HDZ osvojio najviše mandata u parlamentu, pokazuju izlazne ankete

Biračka mesta na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj zatvorena su u sredu uveče, prve rezultate Državna izborna komisija (DIB) najavila je za 21 sat, a prema prvim rezultatima izlaznih anketa, koje su objavili mediji, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) osvojila je 58 mandata, a koalicija levog centra "Rijeke pravde" 44 od 151 mesta u Saboru.

Prema prvim rezultatima izlaznih anketa, objavljenim na hrvatskim televizijama, Domovinski pokret imaće 13 poslanika u Saboru, "Možemo" 11, Most 9, Istarski demokratski sabor i Nezavisna platforma Sever (Matija Posavec) po dva i Fokus jednog. Izborna tišina trajala je do zatvaranja oko 6.500 biračkih mesta u Hrvatskoj, na kojima je, prema podacima DIP, do 16:30 časova glasalo 50,6 odsto birača, što je 16,4 odsto više nego na izborima koji su održani pre četiri