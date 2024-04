"Hitno šaljite" Borelj poslao poruku EU: "Ne možemo da se oslonimo..."

Zemlje članice EU moraju hitno da pošalju protivraketne sisteme Ukrajini da bi se ojačala ukrajinska protivvazdušna odbrana radi odbrane od ruskih napada, izjavio je danas visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj na sastanku šefova diplomatije G7 u Kapriju u Italiji.

Borelj je ukazao da se Evropa ne može osloniti samo na pomoć SAD Ukrajini, preneo je Rojters. Borelj je izrazio uverenje da će evropske zemlje uputiti pomoć Ukrajini, navodeći da to mora biti hitno učinjeno. On je izrazio žaljenje zbog toga što je u američkom Kongresu došlo do odlaganja preko potrebne pomoći Ukrajini u iznosu od 60,84 milijarde dolara. Borelj je istakao da evropske zemlje imaju na zalihama sisteme "patriot" i druge protivraketne sisteme i da treba