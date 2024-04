Dodik: U Srebrenici nije bilo genocida, ali se jeste desio zločin

Beta pre 4 sati

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da se u Srebrenici nije desio genocid, ali da se RS prema događajima u Srebrenici uvek odnosila kao prema mestu gde je počinjen zločin.

"Nije bilo genocida u smislu kako to poznaje definicija u međunarodnom pravu ili ona koja je napisana u Ujedinjenim nacijama", rekao je Dodik u svom obraćanju u Narodnoj skupštini RS (NSRS), gde se raspravlja o Izveštaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine.

Dodik je naveo da nije tačno da je Srbiji presuđeno za genocid i da nije sprečila genocid.

"Tačno je utvrđeno da Srbija nije kreirala i nije organizovala genocid. Ono što je tačno jeste da se pod snažnim lobiranjem kreirala atmosfera te priče", kazao je on.

Dodik je naglasio da RS nikada nije osporavala mogućnost da se svi oni koji su učestvovali u dešavanjima u Srebrenici pojave pred sudovima i odgovaraju za svoja dela.

"Mi ne možemo da uđemo u to šta je presuđeno u Hagu, ali se radi o tome da bošnjačka strana pokušava da to sve zloupotrebi i inicijativa o rezoluciji o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama nije inicijativa nikoga iz RSi srpskog naroda", kazao je on.

Naglašavajući da su svi Srbi, koji su optuženi za dešavanja u Srebrenici 1995. godine, presuđeni, Dodik je ocenio da na drugoj strani nije osuđen niko od predstavnika Bošnjaka ko je počinio zločin nad Srbima u srebreničkoj regiji.

Optužio je bošnjačke predstavnike da žele da "etiketiraju ceo narod kao genocidan", a potom je konstatovao da su u Srebrenici 1995. godine stradali mahom vojnici Armije BiH.

"Možete li mi naći ijednog Srebreničana koji je stradao u samoj Srebrenici. Stradali su vojnici koji su se probijali, to je vojnički posao. Naravno, bilo je i civila koji su bili tu s njima, pa su i oni stradali", kazao je Dodik.

Dodao je da je "tu bilo i zločina sa srpske strane" i da se ograđuje od svih Srba koji su u Srebrenici počinili zločin.

Potom je rekao da je "više Srba ubijeno u Sarajevu, nego Bošnjaka u Srebrenici".

Govorio je i o stradanjima Srba u Drugom svetskom ratu, navodeći da su Bošnjaci "bili u ustašama" i da su direktno odgovorni za ubistvo 14 hiljada Srba u Garavici kod Bihaća.

"Vi nemate nijedno stratište iz Drugog svetskog rata, jer ste vi ti koji su ubijali. Vaše najveće stratište je u Blajburgu, tako je i vaš imam rekao jednom prilikom, da je tu pedeset hiljada Bošnjaka ostavilo kosti", zaključio je Dodik.

U Banjaluci se održava posebna sednica NSRS, na kojoj će se poslanici izjasniti o izvještaj Međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebrenici, prema kojem se 1995. godine nije desio genocid nad Bošnjacima.

(Beta, 04.18.2024)