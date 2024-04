Brnabić: Prihvatamo zahteve, lokalni izbori biće raspisani zajedno sa beogradskim, za to je potrebna izmena zakona

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je saopštila da je donela odluku da se prihvate zahtevi opozicije i da se svi lokalni izbori, kojima je vreme bilo za jul ili avgust, održe 2. juna zajedno sa beogradskim izborima.

Brnabić je poručila da će to zahtevati izmenu Zakona o lokalnim izborima u članu 35. "Važno je da to uradimo čim pre, tak da je moja molba službama i svim poslaničkim grupama da to završimo danas popodne. Očekujem da taj predlog za izmenu i dopunu zakona o lokalnim izborima potpiše najveći broj poslanika do sada. Da sa tim predlogom idemo zajedno, i da pokažemo to jedinstvo u teškim trenucima za Republiku Srbiju, za naš narod i za sve naše građane", navela je