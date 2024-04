Svi izbori drugog juna: Vlast je popustila, opozicija bira bojkot ili megdan

Još 45 dana ima do izbora u Beogradu i stotinak drugih lokalnih samouprava. Sad naprednjaci mogu da pričaju da su ispunili „sve“ zahteve opozicije, uključujući i kontrolu biračkog spiska. Koalicija „Srbija protiv nasilja“ tvrdi da će doneti zajedničku odluku, mada su stavovi razni

Četvrtak je, 18. april, datum proglašen Danom D za eventualni dogovor vlasti i opozicije o „izbornim uslovima“. Ili, barem o datumu održavanja lokalnih izbora. Potez su prvi povukli naprednjaci – Ana Brnabić je objavila da će svi lokalni izbori biti održani 2. juna, za kada su već raspisani ponovljeni beogradski izbori. Do tada ima tačno 45 dana. Prema zakonu, to je minimalni period od raspisivanja do održavanja lokalnih izbora koje inače raspisuje prvi čovek