Danas razvedravanje i prestanak padavina

Danas će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umeren vetar, na istoku jak, severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura biće od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 15. Jutarnja temperatura biće oko 6 C, a najviša dnevna oko 13 C. Prema prognozi RHMZ, narednih dana temperatura će biti malo ispod proseka za ovo doba godine i u većini krajeva se očekuje u intervalu od 13 do 17 stepeni. U