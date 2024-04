Bajatović: Od 1. maja gas jeftiniji za industrijske potrošače za oko 15 odsto

BEOGRAD - Gas će za industrijske potrošače od 1. maja biti jeftiniji za oko 15 odsto, izjavio je danas direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović, a napomenuo je i da se cene gasa za domaćinstva neće menjati.

"Stvorili su se uslovi da gas pojeftini za industrijske potrošače i one koji su na slobodnom tržištu. To pojeftinjenje će iznositi 15 plus-minus jedan odsto. Videćemo koliko tačno kada sve izračunamo, ali privrednici mogu da računaju da će pojeftinjenje iznositi 15 odsto", rekao je on. Dodao je da što se domaćinstava tiče, tu se ništa neće menjati i naveo da su bile rasprave i u Ministarstvu energetike i Ministarstvu finansija oko subvencionisanja cene gasa. Prema