NIS traži još jedno odlaganje američkih sankcija, poslednje ističe za nekoliko dana

Nova ekonomija pre 1 sat
Naftna industrija Srbije uputila je zvaničan zahtev Odeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za finansije (OFAC) SAD za ponovno odlaganje sankcija, javlja Radio-televizija Srbije.

Naftna industrija Srbije uputila je zvaničan zahtev Odeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za finansije (OFAC) SAD za ponovno odlaganje sankcija, javlja Radio-televizija Srbije.

NIS je uputio novi zahtev Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država za odlaganje sankcija, jer poslednje jednomesečno produženje ističe 27. avgusta, saznaje RTS. Do sada im je američka administracija pet puta odlagala uvođenje sankcija. NIS je na listi sankcija zbog većinskog ruskog udela pa je kompanija još u martu od Vašingtona posebnim zahtevom tražila i skidanje NIS-a sa te liste.
