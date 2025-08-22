NIS podneo zahtev Ministarstvu finansija SAD za dodatno odlaganje roka za uvođenje sankcija

Forbes pre 2 sata  |  Agencije
NIS podneo zahtev Ministarstvu finansija SAD za dodatno odlaganje roka za uvođenje sankcija

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je Ministarstvu finansija SAD podnela novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nastavak operativnog rada kompanije i posle 27. avgusta, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

Uprava NIS-a zahvalila je svim domaćim i stranim institucijama koje podržavaju ovaj proces. Do sada je, od početka godine, pet puta odlagana puna primena sankcija prema kompaniji NIS na osnovu izdatih posebnih licenci Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD. NIS je na listi sankcija zbog većinskog ruskog udela pa je kompanija još 14. martu od Vašingtona posebnim zahtevom tražila i skidanje
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

NIS ponovo traži odlaganje sankcija SAD

NIS ponovo traži odlaganje sankcija SAD

Biznis.rs pre 24 minuta
Podnet zahtev: NIS traži odlaganje sankcija

Podnet zahtev: NIS traži odlaganje sankcija

B92 pre 1 sat
NIS zatražio od Ministarstva finansija SAD novo odlaganje sankcija

NIS zatražio od Ministarstva finansija SAD novo odlaganje sankcija

RTV pre 2 sata
NIS podneo zahtev Ministarstvu finansija SAD za dodatno odlaganje roka za uvođenje sankcija

NIS podneo zahtev Ministarstvu finansija SAD za dodatno odlaganje roka za uvođenje sankcija

Nova pre 3 sata
NIS podneo zahtev za izdavanje posebne licence Ministarstva finansija SAD!

NIS podneo zahtev za izdavanje posebne licence Ministarstva finansija SAD!

Telegraf pre 2 sata
Nis: zatražio od Ministarstva finansija SAD novo odlaganje sankcija

Nis: zatražio od Ministarstva finansija SAD novo odlaganje sankcija

Blic pre 3 sata
NIS traži odlaganje sankcija

NIS traži odlaganje sankcija

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonOfficenaftna industrija srbijeSankcije

Ekonomija, najnovije vesti »

Vlast ograničava marže na 20 odsto: Zaštita potrošača ili kupovina vremena?

Vlast ograničava marže na 20 odsto: Zaštita potrošača ili kupovina vremena?

Mašina pre 10 minuta
UŽIVO Powell ostavio otvorenu mogućnost za rez kamata u septembru

UŽIVO Powell ostavio otvorenu mogućnost za rez kamata u septembru

Bloomberg Adria pre 14 minuta
Putevi Srbije: U tunelima Laz i Munjino brdo sprovode se funkcionalna testiranja

Putevi Srbije: U tunelima Laz i Munjino brdo sprovode se funkcionalna testiranja

Danas pre 10 minuta
Maskova kompanija xAI objavila na stotine hiljada razgovora sa četbotom Grok

Maskova kompanija xAI objavila na stotine hiljada razgovora sa četbotom Grok

Forbes pre 10 minuta
Hoće li novi BAS konačno dobiti zgradu?

Hoće li novi BAS konačno dobiti zgradu?

Serbian News Media pre 4 minuta