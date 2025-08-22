NIS podneo zahtev Ministarstvu finansija SAD za dodatno odlaganje roka za uvođenje sankcija

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) podnela novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nastavak operativnog rada kompanije i posle 27. avgusta, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

Uprava NIS-a zahvalila je svim domaćim i stranim institucijama koje podržavaju ovaj proces. Do sada je, od početka godine, pet puta odlagana puna primena sankcija prema kompaniji NIS na osnovu izdatih posebnih licenci Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD. NIS je na listi sankcija zbog većinskog ruskog udela pa je kompanija još 14. martu od Vašingtona posebnim zahtevom tražila i skidanje
