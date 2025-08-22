NIS zatražio od Ministarstva finansija SAD novo odlaganje sankcija

BEOGRAD - Naftna industrija Srbije uputila je zahtev Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD za novo odlaganje sankcija, saznaje Tanjug.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je krajem jula novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji NIS i kojom je kompaniji omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti do 27. avgusta. To je bilo peto odlaganje pune primene američkih sankcija najavljenih zbog ruskog udela u vlasništvu NIS-a.