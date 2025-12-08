NBS: Finansijski sistem stabilan, kurs evra nije ugrožen

Narodna banka Srbije (NBS) oglasila se povodom informacija o nedostatku evra u menjačnicama i povećanju kursa ove valute.

Iz centralne banke poručuju da ostaju posvećeni stabilnosti u svim segmentima finansijskog sistema, a da kurs dinara prema evru ostaje stabilan. "Radi objektivnog i odgovornog informisanja javnosti", Narodna banka Srbije ističe da je tokom poslednje dve nedelje došlo do rasta tražnje za stranom valutom na domaćem deviznom tržištu, što je delimično rezultat uobičajenih sezonskih kretanja, pre svega u sektoru domaćih kompanija, ali u većoj meri posledica povećane