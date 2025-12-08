Šta se dešava sa evrima u menjačnicama: Oglasila se Narodna banka Srbije i saopštila šta će biti s kursom

Radi objektivnog i odgovornog informisanja javnosti, Narodna banka Srbije saopštava da je tokom protekle dve nedelje zabeležen rast tražnje za stranom valutom na domaćem deviznom tržištu.

Deo ove tražnje rezultat je uobičajenih sezonskih kretanja u sektoru domaćih kompanija, ali je znatno veći deo posledica pojačanog interesovanja građana za kupovinu deviza nakon objava u vezi sa kompanijom NIS. NBS ističe da je povećana tražnja građana u velikoj meri podstaknuta pojedinim medijskim napisima i objavama na društvenim mrežama koje nemaju realno utemeljenje i dodatno podstiču neopravdanu paniku, uprkos ranijim saopštenjima centralne banke da stabilnost