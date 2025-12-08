Povećana tražnja za evrima u menjačnicama, NBS uverava da nema razloga za paniku

Neizvesna situacija oko Naftne industrije Srbije (NIS) i pominjanja uvođenja sekundarnih finansijskih sankcija doveli su do blage nervoze među građanima Srbije koji su proteklih dana češće obilazili menjačnice u potrazi za evrima.

Ipak, stručnjaci uveravaju da nema realnih razloga za paniku, niti bojazni od veće promene deviznog kursa dinara. I Narodna banka Srbije (NBS) je u ponedeljak navela da je tokom poslednje dve nedelje porasla tražnje za stranom valutom na domaćem deviznom tržištu. "To je delom rezultat uobičajenih sezonskih kretanja, pre svega u sektoru domaćih kompanija, ali u značajnijoj meri i rezultat povećane tražnje građana za stranom valutom posle objave informacija u vezi sa