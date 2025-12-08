Povećana potražnja za evrima u menjačnicama: Građani u strahu od krize oko NIS-a i pada dinara

Serbian News Media pre 2 sata
Povećana potražnja za evrima u menjačnicama: Građani u strahu od krize oko NIS-a i pada dinara

U nekoliko većih menjačnica u Beogradu potražnja za devizama veća od ponude poslednjih 10 dana, a dešava se i da menjači ne raspolažu dovoljnom količinom deviza da odgovore na sve zahteve, objavio je danas portal Biznbis.rs.

U menjačnicama su rekli da sve što otkupe odmah i prodaju, a da manja ponuda ima negativne efekte na njihovo poslovanje, jer manji broj transakcija znači i manju zaradu. Zvanični kurs evra Narodne banke Srbije za danas, 8. decembar je 117,39 dinara, a u menjačnicama je prodajni kurs poslednjih dana oko 118,5 dinara, dok je kupovni 117 dinara. Ekonomista Dragovan Milićević rekao je za Biznis.rs da na tržištu nema povećane tražnje za devizama i da je u pitanju
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Šta se dešava sa evrima u menjačnicama: Oglasila se Narodna banka Srbije i saopštila šta će biti s kursom

Šta se dešava sa evrima u menjačnicama: Oglasila se Narodna banka Srbije i saopštila šta će biti s kursom

Kurir pre 36 minuta
NBS: Zbog pojačane tražnje građana za devizama troše se rezerve da bi se smirio kurs

NBS: Zbog pojačane tražnje građana za devizama troše se rezerve da bi se smirio kurs

Nova ekonomija pre 1 sat
NBS: Finansijski sistem stabilan, kurs evra nije ugrožen

NBS: Finansijski sistem stabilan, kurs evra nije ugrožen

Moj Novi Sad pre 2 sata
NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

RTS pre 1 sat
Povećana tražnja za evrima u menjačnicama, NBS uverava da nema razloga za paniku

Povećana tražnja za evrima u menjačnicama, NBS uverava da nema razloga za paniku

Bloomberg Adria pre 2 sata
NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

NBS: Nema problema sa snabdevenošću evrom na deviznom tržištu, kurs dinara nije ugrožen

RTV pre 3 sata
NBS: Nestašica evra u menjačnicama bila trenutna, menjači izbegavaju banke

NBS: Nestašica evra u menjačnicama bila trenutna, menjači izbegavaju banke

Forbes pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrasrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučković o NIS-u: Moj osećaj je da će ovo biti jedan dobar triler, sa raznim zapletima i sumnjivim akterima

Vučković o NIS-u: Moj osećaj je da će ovo biti jedan dobar triler, sa raznim zapletima i sumnjivim akterima

Danas pre 22 minuta
Dobro došli u 90-e: Nema deviza ni benzina, a stiže i Karićeva BK televizija. Vučić, Dačić i Šešelj nisu ni odlazili

Dobro došli u 90-e: Nema deviza ni benzina, a stiže i Karićeva BK televizija. Vučić, Dačić i Šešelj nisu ni odlazili

Nova pre 17 minuta
Obnovljivi izvori energije s rekordnim udjelom u njemačkom energetskom miksu

Obnovljivi izvori energije s rekordnim udjelom u njemačkom energetskom miksu

SEEbiz pre 26 minuta
"ESG Zaokret - Od regulative do kulture": ESG je ključni preduslov za ekonomski napredak

"ESG Zaokret - Od regulative do kulture": ESG je ključni preduslov za ekonomski napredak

NIN pre 1 minut
Šokantan preokret: Ponudili astronomsku cifru za Vorner Bros, višu od Netflixa

Šokantan preokret: Ponudili astronomsku cifru za Vorner Bros, višu od Netflixa

B92 pre 12 minuta