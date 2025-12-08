Povećana potražnja za evrima u menjačnicama: Građani u strahu od krize oko NIS-a i pada dinara

U nekoliko većih menjačnica u Beogradu potražnja za devizama veća od ponude poslednjih 10 dana, a dešava se i da menjači ne raspolažu dovoljnom količinom deviza da odgovore na sve zahteve, objavio je danas portal Biznbis.rs.

U menjačnicama su rekli da sve što otkupe odmah i prodaju, a da manja ponuda ima negativne efekte na njihovo poslovanje, jer manji broj transakcija znači i manju zaradu. Zvanični kurs evra Narodne banke Srbije za danas, 8. decembar je 117,39 dinara, a u menjačnicama je prodajni kurs poslednjih dana oko 118,5 dinara, dok je kupovni 117 dinara. Ekonomista Dragovan Milićević rekao je za Biznis.rs da na tržištu nema povećane tražnje za devizama i da je u pitanju