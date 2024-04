Vremenska prognoza: Kragujevac očekuje promenljivo vreme sa slabom kišom

Stanovnici Kragujevca mogu očekivati raznovrsno vreme u narednim danima, prema najnovijoj vremenskoj prognozi. Preovlađivaće malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok će vetar duvati slabim do umerenim intenzitetom iz severozapadnog pravca.

Jutarnje temperature kretaće se u rasponu od 1 do 7 stepeni Celzijusa, dok će najviše dnevne temperature biti u intervalu od 13 do 17 stepeni. Međutim, vremenske prilike u Kragujevcu mogu biti nešto drugačije. Prema lokalnoj prognozi, očekuje se promenljivo vreme sa povremenom pojavom slabe kiše. Temperature će se kretati do maksimalnih 12 stepeni Celzijusa. Ovakve promene vremena mogu uticati na dnevne aktivnosti, pa se preporučuje građanima da budu spremni na