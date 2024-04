Mali u Vašingtonu: Nikad veće interesovanje investitora i kompanija za Srbiju

Ministar finansija Srbije Siniša Mali sastao se danas u Vašingtonu sa predstavnicima najvećih američkih i međunarodnih kompanija i investicionih fondova, kao i sa predstavnicima rejting agencije Mudis (Moody) i Svetske banke.

Mali je rekao da je stekao uverenje da i međunarodne finansijske institucije i investitori imaju veliko poverenje u srpsku ekonomiju i njen potencijal za dalji rast u budućnosti, saopštilo je Ministarstvo finansija Srbije. Mali je naglasio da nikada nije bio veći interes investitora za Srbiju nego što je to danas i da postoji velika želja američkih investitora za ulaganjima, da se pomogne Srbiji na takav način i pokaže poverenje u nju. On je rekao da je to