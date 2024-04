Stano: Formiranje ZSO je bitno, izostanak će izazvati posledice

Formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) je od bitne važnosti i jedno od najhitnijih pitanja, a izostanak toga će izazvati posledice, izjavio je portparol Evropske komisije Peter Stano.

"EU i naši međunarodni partneri su bili veoma jasni u odnosu na kosovsku stranu da ona to mora sprovesti, jer će izostanak toga izazvati posledice", naglasio je Stano. Dodao je da se obaveza sprovođenja odnosi i na Ohridski sporazum. "Svi potpisani dokumenti i obaveze u Dijalogu Beograd-Priština, uz posredovanje EU, su na snazi i moraju biti sprovedeni, a to se odnosi i na Briselski i na Ohridski sporazum", stavio je do znanja portparol visokog predstavnika EU