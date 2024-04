Predsednik: Od Briselskog sprazuma 11 godina brutalnih laži, a ZSO nije formirana

BEOGRAD/PEŠTER - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas 11 godina od usvajanja Briselskog sporazuma, 11 godina brutalnih laži i 11 godina koliko nije ispunjena suština tog sporauma, a to je formiranje ZSO.

On je rekao da je to 11 godina u kojima se Srbija razvijala i napredovala brže nego drugi, ali "11 godina brutalnih neistina, 11 godina laži i terora, laži koje su nad nama provodili i prištinsko rukovodstvo i EU zajedno". Vučić je posle zavšetka vojne vežbe "Vihor 2024" na Pešteru rekao da 11 godina gde suština Briselskog sporazuma nije sprovedena, a to je formiranje ZSO.