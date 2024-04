Šef estonske vojske: Sigurno bismo pobedili Rusiju ako nas napadne

Prema njegovim rečima, Estonija sada ima oružje, HIMARS i protivbrodske rakete Blue Spear, sa dometom do 300 kilometara, a takođe je nabavila i druge sisteme manjeg dometa

Komandant estonskih odbrambenih snaga (EDF) general-potpukovnik Martin Herem izjavio je danas da bi Estonija sigurno pobedila Rusiju ako Rusija u budućnosti krene u napad na tu zemlju. On je naveo da nema neposredne pretnje za Estoniju, ali da će, u slučaju da se pretnja poveća, država povećati odbrambenu spremnost, a to, kako je naveo, znači mobilizaciju. Navodeći Ukrajinu kao primer, on je rekao da Estonija ima dovoljno vremena da se pripremi ako nivo pretnje