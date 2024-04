U ovom delu Srbije danas kiša i pljuskovi: Maksimalna temperatura do 18°C

Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar

U Srbiji u petak promenljivo oblačno vreme, na jugu povremeno sa kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom. Na severu Vojvodine očekuje se uglavnom sunčano. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 8°C, maksimalna dnevna od 12°C na jugu do 18°C na severu Vojvodine. U Beogradu u petak promenljivo oblačno. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura 5°C, maksimalna dnevna 17°C. (Telegraf.rs)