Ujutro slab prizemni mraz. Tokom dana malo toplije, pre podne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti i moguća pojava slabe kiše. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca, posle podne u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 14 do 17 stepeni. U Kragujevcu promenljivo sa temperaturom do 17 stepeni.