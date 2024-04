Nije ispoštovana odluka većine! Aleksić o dešavanjima na sastanku "Srbije protiv naslja" na kom su Đilasa i Tepićevu preglasali

Miroslav Aleksić, lider Narodnog pokreta Srbije, govoreći o odluci većeg dela koalicije "Srbija protiv naslja" da se izađe na izbore 2. juna da prvi put nije ispoštovan stav većine.

On je to poručio na TV N1 posle sinoćnjeg sastanka na kom su Dragan Đilas, Zdravko Ponoš i Nebojša Zelenović, koji su osali pri stavu bojkota glasanja, preglasani. Alekksić je podsetio i Mariniku Tepić šta je zapravo njihova koalicija tražila od vlasti. Aleksić je, između ostalog, rekao: - Ako mi kažemo "nisu nam dobri uslovi pa nećemo sad da se igramo nego čekamo da se nekad tamo promene oa da izađemo", ja ne mogu to da prihvatim!" On je kazao i da će izborni