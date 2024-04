Ujutru slab mraz, tokom dana toplije, najviša temperatura do 17 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji ujutru slab prizemni mraz. Tokom dana malo toplije, pre podne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti, posle podne u južnim i istočnim krajevima mestimično slaba kiša, dok se uveče i tokom noći ka nedelji slaba kiša očekuje ponegde na severozapadu Vojvodine.

Vetar slab i umeren, uglavnom promenljiv, krajem dana u Vojvodini u skretanju na umeren severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) U narednih sedam dana u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno i hladnije sa dnevnim temperaturama malo ispod proseka za ovaj period godine, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na visokim planinama jugozapadne i južne