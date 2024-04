Preminula Bojana Janković je ovako govorila o bivšem mužu nakon razvoda (FOTO)

Preminula Bojana Janković, provela je 15 godina u braku sa članom grupe "Beogradski sindikat", Ognjenom Jankovićem. Iako su se rastali bivša voditeljka je o njemu imala samo reči hvale.

Naime, Bojana i Ognjen iz petnaestogodišnjeg braka imaju dve ćerke, a da su i nakon razvoda 2022. godine, ostali u dobrim odnosima, govori i njena nedavna objava na društvenoj mreži Instagram. - Moja krv. Moj brat, moja porodica. Najbolji otac i najbolji čovek na svetu. Moj bivši muž i najveći oslonac u životu. Dobri moj Ogi - napisala je tada Bopjana uz fotografiju koju je postavila na Instagramu dodajući emotikon srca.