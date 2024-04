Danas oblačno i hladnije, temperatura od 8 do 14: U ovim predelima očekuju se obilne padavine, evo gde i sneg

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

U Srbiji u nedelju oblačno i hladnije vreme sa kišom i pljuskovima, na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinom. Na planinama se očekuje sneg. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije. Na severu i na zapadu Srbije duvaće severozapadni vetar, posle podne i pojačan, dok će u ostalim predelima duvati jugozapadni vetar. Jutaranja temperatura od 4 do 8°C, maksimalna dnevna od 8 do 12°C, u Vojvodini do 14-15°C. U Beogradu u