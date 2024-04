Uspeo je! Igrao tri grend slem finala, ali veću titulu od ove današnje - nije osvojio

NAPOKON je uspeo! Novreški teniser Kasper Rud osvojio je prvi turnir u karijeri koji nije iz serije 250. On je trijumfovao u Barseloni savladavši u finalu Stefanosa Cicipasa sa 7:5, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP Trenutno šesti teniser sveta je do sada igrao tri finala grend slema, dva finala mastersa, jedno finale Završnog mastersa i nijednom nije uspeo da pobedi u tim mečevima. Ipak, konačno je skinuo prokletsvo zvano - "osvajam samo 250-ice". On je ove nedelje došao do najvećeg pehara u karijeri i to na turniru iz serije 500. Na ovaj način se revanširao Grku za poraz u fiinalu Monte Karla i tako došao do 11. titule u karijeri. Takođe, Cicipas je nastavio