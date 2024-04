Borbeni Radnički srušio velikog rivala

Rukometaši Radničkog su u susretu 3. kola plej auta Super rukometne lige savladali na svom parketu ekipu Dubočice 54 iz Leskovca rezultatom 36:35, poluvreme 19:17 revanširavši im se za poraze u regularnom delu sezone i tako nastavili niz bez poraza u doigravanju.

Kragujevčani se nakon ovog trijumfa nalaze na trećem mestu sa osvojenim 21 bodom. Rukometaši kragujevačkog superligaša su u oba prvenstvena duela sa Leskovčanima izašli kratkih rukava, tako da su večeras u dvorani Jezero imali svojevrsnu priliku da im vrate milo za drago. Od samog starta se videla velika želja i ogromna doza borbenosti kako bi uspeli u tome. Nakon startnih 3:3, Radnički dolazi do plus 3 u 5. minutu (6:3), no Leskovčani su imali spreman odgovor i u