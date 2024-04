Danas smena sunca i obIaka i bez kiše, od petka sledi toplije vreme

Danas predah od padavina u većem delu zemlje. Biće i oblaka i sunca uz temperaturu do 17 stepeni. Toplije vreme očekuje se tek od petka. Vedro i suvo jutro biće u zemlji. Promenljivo vreme uz smenu oblačnih i sunčanih intervala očekuje se u toku dana. Ponegde samo na severu padaće tokom dana krakotrajna kiša, ali će se razvedriti uveče. Najniža temperatura biće od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. Naoblačenje s kišom i pljuskovima i