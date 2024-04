Sutra toplije, ali je moguća kiša: Od petka lepše vreme

Utorak će u Novom Sadu biti topliji, ali je moguća kiša.

Vetar će biti umeren i jak, na jugu Banata i u Podunavlju povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće 5, a najviša 18 stepeni. Sreda tmurna, moguća je kiša, a temperatura će biti od 9 do 15 stepeni. I u četvrtak je moguća kiša, a temperatura će se kretati od 4 do 14 stepeni. Petak suv, vedriji i topliji. Temperatura će se kretati od 6 do 18 stepeni. Subota sunčana i topla, uz temperaturu od 7 do 21 stepen. Biometeorološka prognoza za utorak,