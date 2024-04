Vučić u UN: Srbija mesecima lažno optuživana da će pokrenuti agresiju na Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sednici Saveta bezbednosti UN da se Srbi na Kosovu kontinuirano progone, da to prolazi nekažnjeno i da Priština sprovodi sistematsko nasilje nad Srbima.

On je naveo da je "19. aprila navršeno 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, da je Srbija ispunila sve teške obaveze, a da Zajednica srpskih opština i njeno formiranje nisu ni na vidiku". "Za sve Srbe na Kosovu i Srbiju ovo je 11 godina neispunjenih obećanja i neistina", rekao je Vučić i dodao da je to rezultatiralo kontinuiranim pravnim nasiljem i fizičkom maltretiranju Srba na Kosovu. On je ukazao da je ZSO institucionalno rešenje koje bi omogućilo