Kamen temeljac za Nacionalni stadion 1. maja; Mali: Hoćemo da dovedemo nove investitore

Kamen temeljac za izgradnju nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu biće postavljen 1. maja, najavio je danas ministar finasija Srbije Siniša Mali.

On je rekao da je to veoma važan projekat, jer je kako je naglasio, sport, odnosno fudbal postao ozbiljan svetski biznis. "Mi hoćemo da kroz izgradnju stadiona dovedemo nove timove, događaje, turiste, da razvijemo jedan novi, potpuno drugačiji biznis", rekao je Mali za TV Pink. On je podsetio da su već izgrađena tri potpuno nova stadiona u Zaječaru, Leskovcu i Loznici i da su tako u tim gradovima već pokrenute neke nove aktivnosti. Mali objasnio gde će biti uloženo