Lutovac: Dogovoreno da osobe koje su nedavno menjale prebivalište neće glasati na novoj adresi

On je dodao da će dogovor biti formalizovan u okviru Radne grupe, kao i da se ovim konkretizuje načelno prihvaćen prvi zahtev opozicije koji se tiče biračkog spiska.

Predsednik DS je istakao da je ovaj dogovor postignut načelno i da to treba da realizuje Radna grupa za donošenje zakona o unapredenju izbornog procesa, koja će biti formirana u četvrtak.

"Ona treba da formalizuje ono što je načelni dogovor. Jedna varijanta je ono što smo mi i CRTA predložili, da oni koji su u poslednjih 12 meseci menjali prebivališta neće moći da glasaju na novim adresama, a vlast predlaže da to bude osam meseci i to će biti predmet razgovora koji treba da dovede do konačnog dogovora", rekao je Lutovac za Nova.rs.

On je naveo da su imali pregovore i oko revizije, kontrole i verifikacije biračkog spiska, kao i o nadležnostima i sastavu komisije koja će se njime baviti.

"Nije potpuni dogovor postignut, ali postoji mogućnost da to bude učinjeno narednih dana, a takođe je bitno da smo razgovorali i o medijima", naglasio je Lutovac.

Istakao je da će u petak biti održan sastanak sa predstavnicima RTS i Radio-televizije Vojvodine.

Sastanku su prisustvovali poslanici vlasti i opozicionih stranaka koje planiraju da izađu na izbore 2. juna, kao i predstavnici organizacija Crta i Transparentnost Srbije. Poslanici stranaka koje su protiv izlaska na izbore nisu došli na sastanak.