Lutovac: Postignut načelni dogovor – ko je promenio prebivalište u poslednjih 8 do 12 meseci neće moći da glasa na novoj adresi

U Skupštini Srbije završen je sastanak poslaničkih grupa radi konsultacija oko obrazovanja radnih grupa za unapređenje izbornog procesa i uvid, kontrolu i reviziju Jedinstvenog biračkog spiska.

Sastanak je trajao tri sata, a predsednik DS Zoran Lutovac rekao je da su poslanici vlasti i opozicije postigli načelni politički dogovor, koji je, kako je rekao, vrlo konkretan, i tiče se biračkog spiska. 'To je zahtev da oni koji su promenili prebivalište poslednjih 12, odnosno 8 do 12 meseci, da će radna grupa koja će biti formirana predvideti to da oni neće moći da glasaju na novoj adresi kako bi se vratilo poverenje u birački spisak i izborni proces', rekao