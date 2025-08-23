Brnabić: Studenti odbijaju TV duel jer žele anonimnost a nemaju program

Beta pre 22 minuta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da predstavnici studentskog pokreta, koje je predsednik države Aleksandar Vučić putem društvenih mreža pozvao na TV duel, odbijaju poziv jer žele ostanu "ljudi bez lica, jer tako svako može da ih idealizuje", odnosno zato što "nemaju plan i program".

"Anonimnost je opcija kada nemaš šta kvalitetno da ponudiš i nemaš lidera koga bi ljudi cenili... Jedina vizija koju imaju za Srbiju jeste nasilje. Ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost", navela je Brnabić na društvenoj mreži "Iks".

Dodavši da su i aktivisti u Hong Kongu, tokom poslednjeg talasa tamošnjih građanskih nemira praćenih policijskim nasiljem, oslanjali na anonimnost vođstva, Brnabić je dodala je Vučić u više navrata "nudio dijalog kako bi sprečio uništavanje Srbije i dalje podele".

"Pozivao je rektora (Beogradskog univerziteta Vladana Đokića), blokadere, nudio razgovor o izborima kao jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora koje traže. Nećete razgovor o planu i programu, nećete javno predstavljanje ideja i vizije za Srbiju? U redu. Razgovarajte sa jedinom nadležnom institucijom o izborima – zašto su nam sada potrebni, šta dobro, a šta loše mogu u ovom trenutku da donesu Srbiji", napisala je Brnabić.

Dodaje da isti ti koji odbijaju svaki poziv na razgovor sa predsednikom Srbije prihvataju i traže "svaki razgovor sa strancima, bez obzira na funkciju – od evropskih komesara, do oduševljenja kada vide na minut ministra spoljnih poslova neke strane zemlje, do specijalnih izaslanika".

"Ti su im bili i važni i nadležni, i prema njima su pokazivali poštovanje koje ne pokazuju prema najvažnijim institucijama svoje zemlje", smatra Brnabić.

(Beta, 23.08.2025)