"Svoj život posvetio sam Srbiji": Vučić: Boriću se protiv svih koji žele da je unište

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu, gde je naveo da je, kako kaže, svoj život posvetio Srbiji.

On je to naveo na ovoj društvenoj mreži. - Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište - naveo je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče da je spreman da "uđe u razgovor, u dijalog u debatu javno, sa troje ili četvoro koji drugačije misle jer imaju pravo da zahtevaju to od predsednika, da to traže, uključujući i izbore". Studenti u blokadi su odgovorili da prvo traže raspisivanje izbora i da su