Vučić: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Svoj život sam posvetio Srbiji

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas porukom upućenom svim građanima, naglašavajući da će se do kraja života boriti za svoju zemlju. „Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište“, napisao je predsednik Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic) Ova objava usledila je nedugo nakon što je šef države juče uputio javni poziv