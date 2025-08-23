Vučić: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Vučić: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Svoj život sam posvetio Srbiji

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas porukom upućenom svim građanima, naglašavajući da će se do kraja života boriti za svoju zemlju. „Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište“, napisao je predsednik Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic) Ova objava usledila je nedugo nakon što je šef države juče uputio javni poziv
Vučić: Mere će se odnositi na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Spremite se za sutra, stižu top mere Vučić predstavlja ekonomski paket koji će olakšati život svim građanima Srbije: Niže cene, jeftini krediti i druge olakšice

Cene u radnjama pre tri godine i danas: Kilogram jabuka skuplji 92 odsto

Vučević otkriva: Zašto studenti nisu prišli stolu za dijalog?

Prvo izbori, onda razgovori

Vučić s podignutom pesnicom odgovara studentima: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Vučević: Blokaderi nemaju ni p od programa, zato su odbili džentlmensku ponudu Vučića

"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"

Predsednik Vučić o zdravstvenom stanju Glišića: Uplašili smo se da možda mora da se vrati u bolnicu

"Nadam se da će razmisliti i prihvatiti dijalog": Vučić o pozivu studentima u blokadi na TV debatu: Nisam ga uputio prvi put!

Vučić najavio: Naredne subote skupovi protiv blokada u 100 gradova i opština

Pristalice SNS-a i koalicionih partnera okupljaju se danas na skupovima protiv blokada širom Srbije

