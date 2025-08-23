Vučević: Blokaderi nemaju ni p od programa, zato su odbili džentlmensku ponudu Vučića

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Anđela Risantijević
Vučević: Blokaderi nemaju ni p od programa, zato su odbili džentlmensku ponudu Vučića
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da su ; studenti u blokadi odbili ponudu predsednika države Aleksandra Vučiča da razgovaraju jer „nemaju ni ‘p’ od programa za Srbiju, već jedino imaju plan za: udari, zapali, blokiraj – bar smo neke stvari isterali na čistac“. „Pitanje je o čemu bi oni uopšte mogli da pričaju, a pred kamerama bi morali da pogledaju u oči i predsedniku, narodu, i da objasne zašto su nam devet meseci blokirali
Vučić: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Vučić: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Politika pre 11 minuta
Vučević otkriva: Zašto studenti nisu prišli stolu za dijalog?

Vučević otkriva: Zašto studenti nisu prišli stolu za dijalog?

Pravda pre 2 sata
Prvo izbori, onda razgovori

Prvo izbori, onda razgovori

Ozon press pre 1 sat
Spremite se za sutra, stižu top mere Vučić predstavlja ekonomski paket koji će olakšati život svim građanima Srbije: Niže…

Spremite se za sutra, stižu top mere Vučić predstavlja ekonomski paket koji će olakšati život svim građanima Srbije: Niže cene, jeftini krediti i druge olakšice

Kurir pre 1 sat
Vučić s podignutom pesnicom odgovara studentima: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Vučić s podignutom pesnicom odgovara studentima: Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju

Glas Zaječara pre 4 sati
Jeftiniji krediti, 30 odsto niže kamate, rampa za marže i rast namirnica: Sve o novim ekonomskim merama na jednom mestu

Jeftiniji krediti, 30 odsto niže kamate, rampa za marže i rast namirnica: Sve o novim ekonomskim merama na jednom mestu

Blic pre 3 sata
Vučić nakon što su studenti odbili debatu: "Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju"

Vučić nakon što su studenti odbili debatu: "Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju"

Radio 021 pre 4 sati
Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSMiloš Vučevićstudentisrbija

Pristalice SNS-a i koalicionih partnera okupljaju se danas na skupovima protiv blokada širom Srbije

Pristalice SNS-a i koalicionih partnera okupljaju se danas na skupovima protiv blokada širom Srbije

Danas pre 17 minuta
Šaip Kamberi podneo inicijativu za formiranje fonda za razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Šaip Kamberi podneo inicijativu za formiranje fonda za razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

Danas pre 52 minuta
Kolone automobila sa srpskim zastava: Počela okupljanja građana protiv blokada: Ovo su neka od mesta gde su skupovi (foto)

Kolone automobila sa srpskim zastava: Počela okupljanja građana protiv blokada: Ovo su neka od mesta gde su skupovi (foto)

Blic pre 16 minuta
Ova slika pokazuje novi fijasko naprednjačkih skupova, SPS im otkazao poslušnost u Smederevu FOTO

Ova slika pokazuje novi fijasko naprednjačkih skupova, SPS im otkazao poslušnost u Smederevu FOTO

Nova pre 1 minut
Srbija zemlja partner sajma AGRA 2025

Srbija zemlja partner sajma AGRA 2025

Vesti online pre 16 minuta