Vučić će ugostiti predsednika Slovačke Pelegrinija

BEOGRAD - vPredsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra. Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Slovačke. Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.