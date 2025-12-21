Vučić će ugostiti predsednika Slovačke Pelegrinija

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić će ugostiti predsednika Slovačke Pelegrinija

BEOGRAD - vPredsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas predsednika Slovačke Republike Petera Pelegrinija, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Predsednik Slovačke boraviće u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 21. i 22. decembra. Nakon svečanog dočeka ispred "Palate Srbija", kako se navodi u saopštenju, počeće tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Slovačke. Sutra će biti održan i plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Slovačke Republike predvođen predsednikom Srbije Vučićem i predsednikom Slovačke Pelegrinijem.
Otvori na rtv.rs

Aleksandar Vučić »

DS: Vučiću više niko ne veruje, jer je državu doveo u političku izolaciju

DS: Vučiću više niko ne veruje, jer je državu doveo u političku izolaciju

Danas pre 5 sati
Korak smo bliže ka rešavanju problema sa energetikom, rekao Vučić

Korak smo bliže ka rešavanju problema sa energetikom, rekao Vučić

Slobodna Evropa pre 1 dan
Hitan sastanak o NIS-u! Vučić se obratio javnosti

Hitan sastanak o NIS-u! Vučić se obratio javnosti

Telegraf pre 1 dan
Predsednik Srbije: Važni razgovori u vezi energetske stabilnosti

Predsednik Srbije: Važni razgovori u vezi energetske stabilnosti

Serbian News Media pre 9 sati
Vučić o NIS-u: Održan važan sastanak

Vučić o NIS-u: Održan važan sastanak

Vesti online pre 12 sati
Vučić: Korak smo bliže rešenju za NIS

Vučić: Korak smo bliže rešenju za NIS

Nova pre 13 sati
Vučić posle važnog sastanka o NIS-u: Verujem da smo za korak bliže rešenju

Vučić posle važnog sastanka o NIS-u: Verujem da smo za korak bliže rešenju

RTK pre 13 sati
Aleksandar Vučić »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Politika, najnovije vesti »

Vučić će ugostiti predsednika Slovačke Pelegrinija

Vučić će ugostiti predsednika Slovačke Pelegrinija

RTV pre 1 sat
Pomilovanje postaje krajnja mera zaštite protivustavnosti

Pomilovanje postaje krajnja mera zaštite protivustavnosti

Radar pre 4 sati
Demokratija u slepoj ulici

Demokratija u slepoj ulici

Radar pre 4 sati
DS: Vučiću više niko ne veruje, jer je državu doveo u političku izolaciju

DS: Vučiću više niko ne veruje, jer je državu doveo u političku izolaciju

Danas pre 5 sati
Svečlja: Uhapšen bivši pripadnik MUP-a Srbije osumnjičen za pomaganje u otmici Milana Vukašinovića

Svečlja: Uhapšen bivši pripadnik MUP-a Srbije osumnjičen za pomaganje u otmici Milana Vukašinovića

Danas pre 6 sati