Vučić o NIS-u: Održan važan sastanak

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao važan sastanak o energetskoj stabilnosti zemlje i da veruje da smo za korak bliže rešenju za NIS.

Vučić je kazao da je situacija veoma složena, kao i da naredne nedelje očekuje različite inicijative, molbe i zahteve upućene OFAK-u u nadi da dobijemo operativnu licencu za NIS. “Posle važnog sastanka koji smo danas imali, verujem da smo za korak bliže rešenju izuzetno komplikovane situacije”, istakao je Vučić. Predsednik Srbije je u video-objavi na društvenim mrežama, obraćajući se u prisustvu ministarke energetike Dubravke Đedović Handanović, ukazao da